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Над орловским застройщиком нависла угроза банкротства

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05.09.2019

Арбитражный суд Орловской области принял к рассмотрению заявление компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в отношении ООО «Домстрой». Об этом информирует «Орёлград».

«Фонд» предлагает применить к «Домстрою» правила банкротства застройщиков, открыть в отношении ООО конкурсное производство и назначить конкурсного управляющего.

По версии, изложенной в заявлении, «Домстрой» привлёк средства физических и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного жилого дома, однако так и не передал жильё дольщикам. Как утверждает «Фонд», у ООО имеются признаки неплатёжеспособоности, а также недостаточности имущества, так как в отношении «Домстроя» возбуждено 34 исполнительных производства на общую сумму 5 миллионов 757 тысяч рублей.

Следующее судебное заседание, посвящённое этой проблеме, состоится 20 сентября.

Теги:Орловская областьстроительные компанииАрбитражный суд

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