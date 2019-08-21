Нацпроект «озеленяет» Орёл
21.08.2019
В рамках регионального проекта «Формирование комфортного городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в областном центре ведутся работы по благоустройству общественных территорий. На эти цели направлено 432 миллиона 700 тысяч рублей. Такую информацию сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
В настоящий момент работы ведутся на площади Содружества, в Детском парке и на прилегающей территории, в Городском парке, сквере 5-й Орловской Стрелковой дивизии. На ближайшее время запланировано дальнейшее благоустройство парка «Ботаника», скверов Комсомольцев и Гуртьева, бульвара Победы, а также сквера «Дворянское гнездо».
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