Начинается ремонт главной улицы Орла

Сегодня ООО «ГИАТТ» приступает к ремонту тротуаров на Комсомольской улице (на участке от перекрёстка со 2-й Посадской улицей до перекрёстка с Карачевским шоссе).

Как сообщили в мэрии, ремонт завершится до 20 ноября. Работы обойдутся бюджету в 53 миллиона 600 тысяч рублей.

Подрядчик отремонтирует примерно 26 тысяч квадратных метров тротуаров (около 12 тысяч «квадратов» плитки и около 14 «квадратов» асфальта), а также приведёт в порядок съезды, установит бордюрный камень и поребрик, обустроит газонные решётки вокруг деревьев, посадит траву и восстановит водоотводные лотки.