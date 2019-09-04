Начинается ремонт главной улицы Орла
04.09.2019
Сегодня ООО «ГИАТТ» приступает к ремонту тротуаров на Комсомольской улице (на участке от перекрёстка со 2-й Посадской улицей до перекрёстка с Карачевским шоссе).
Как сообщили в мэрии, ремонт завершится до 20 ноября. Работы обойдутся бюджету в 53 миллиона 600 тысяч рублей.
Подрядчик отремонтирует примерно 26 тысяч квадратных метров тротуаров (около 12 тысяч «квадратов» плитки и около 14 «квадратов» асфальта), а также приведёт в порядок съезды, установит бордюрный камень и поребрик, обустроит газонные решётки вокруг деревьев, посадит траву и восстановит водоотводные лотки.
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