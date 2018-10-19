Начальник Управления ветеринарии Орловской области назвал главную причину распространения болезней животных
19.10.2018
Основной причиной распространения заболеваний животных и птицы является халатное отношение отдельных граждан и целых предприятий к соблюдению правил ввоза и содержания «братьев меньших». Об этом рассказал Начальник регионального Управления ветеринарии Виталий Сиротинин.
Информацию сообщает пресс-служба Областного совета народных депутатов, на заседании комитета которого обсуждался вопрос.
Сиротинин указал, что в этом году в области зарегистрировано 54 случая бешенства животных, 7 вспышек африканской чумы свиней и столько же вспышек высокопатогенного гриппа птиц.
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