Начальник Управления ветеринарии Орловской области назвал главную причину распространения болезней животных

Основной причиной распространения заболеваний животных и птицы является халатное отношение отдельных граждан и целых предприятий к соблюдению правил ввоза и содержания «братьев меньших». Об этом рассказал Начальник регионального Управления ветеринарии Виталий Сиротинин.

Информацию сообщает пресс-служба Областного совета народных депутатов, на заседании комитета которого обсуждался вопрос.

Сиротинин указал, что в этом году в области зарегистрировано 54 случая бешенства животных, 7 вспышек африканской чумы свиней и столько же вспышек высокопатогенного гриппа птиц.