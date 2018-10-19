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Орел19.10.2018 Пятница 12:28
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  3. Начальник Управления ветеринарии Орловской области назвал главную причину распространения болезней животных

Начальник Управления ветеринарии Орловской области назвал главную причину распространения болезней животных

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19.10.2018

Основной причиной распространения заболеваний животных и птицы является халатное отношение отдельных граждан и целых предприятий к соблюдению правил ввоза и содержания «братьев меньших». Об этом рассказал Начальник регионального Управления ветеринарии Виталий Сиротинин.

Информацию сообщает пресс-служба Областного совета народных депутатов, на заседании комитета которого обсуждался вопрос.

Сиротинин указал, что в этом году в области зарегистрировано 54 случая бешенства животных, 7 вспышек африканской чумы свиней и столько же вспышек высокопатогенного гриппа птиц.

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