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Начальник областного департамента строительства и транспорта раскритиковал BlaBlaCar

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15.10.2018

Начальник департамента строительства и транспорта правительства Орловской области Денис Блохин назвал «регулярные перевозки по заказу» проблемой всероссийского масштаба. Такое заявление он сделал сегодня на очередном заседании региональной администрации.

Речь идёт о сервисах наподобие BlaBlaCar, которые позволяют пассажирам и водителям напрямую контактировать друг с другом и договариваться о поездках. Это упрощает и удешевляет процесс перевозок, но, вместе с тем, делает его гораздо менее безопасным.

В качестве негативного примера Блохин привёл недавние автокатастрофы в Тверской и Воронежской областях, а также в республике Чувашия. В них участвовали водители небольших частных автобусов, которые набирали пассажиров через BlaBlaCar и занимались нелегальными межрегиональными перевозками.

В качестве ответной меры чиновник предложил разработать приложение, с помощью которого граждане смогут установить легальность или нелегальность перевозчика.

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