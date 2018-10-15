Начальник областного департамента строительства и транспорта раскритиковал BlaBlaCar

Начальник департамента строительства и транспорта правительства Орловской области Денис Блохин назвал «регулярные перевозки по заказу» проблемой всероссийского масштаба. Такое заявление он сделал сегодня на очередном заседании региональной администрации.

Речь идёт о сервисах наподобие BlaBlaCar, которые позволяют пассажирам и водителям напрямую контактировать друг с другом и договариваться о поездках. Это упрощает и удешевляет процесс перевозок, но, вместе с тем, делает его гораздо менее безопасным.

В качестве негативного примера Блохин привёл недавние автокатастрофы в Тверской и Воронежской областях, а также в республике Чувашия. В них участвовали водители небольших частных автобусов, которые набирали пассажиров через BlaBlaCar и занимались нелегальными межрегиональными перевозками.

В качестве ответной меры чиновник предложил разработать приложение, с помощью которого граждане смогут установить легальность или нелегальность перевозчика.