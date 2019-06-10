Началась электронная продажа билетов на автобусы до села Льгов, где состоится праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье»

Билеты можно приобрести в прямом и обратном направлении в кассах автовокзала «Орел» и на сайте автовокзала.

На конечной остановке организуют продажу билетов и посадку в автобус.

Первый автобус из Орла в Льгов отправляется в 06:20, следующие в 07:45, 08:40, 10:00, 13:50, 15:35 и 19:00. Последний автобус в обратном направлении из Льгова в Орёл отправится в 21:30.

В этом году Международный фольклорный праздник проводится в 20-й раз. Впервые — на новом месте в Хотынецком районе в селе Льгов. Организаторы, чтобы привлечь молодёжь, уделят особое внимание интерактивным мероприятиям.

Юбилейный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье» начнётся 16 июня в 08:00.