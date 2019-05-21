Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.05.2019 Вторник 17:12
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Начал работать сайт орловского детского технопарка «Кванториум»

Начал работать сайт орловского детского технопарка «Кванториум»

Версия для печати

21.05.2019

Уже сейчас на портале можно записать своего ребёнка на занятия 2019-2020 учебного года.

Сам «Кванториум» откроется в сентябре этого года. Технопарк создаётся на базе Дворца пионеров имени Гагарина как часть федеральной сети таких же учреждений дополнительного образования детей и молодёжи.

Планируется, что в «Кванториуме» дети будут получать важные первичные профессиональные навыки, а также обучаться проектной деятельности, командной работе, творческому и критическому мышлению.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54734

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.05.2019

В Детском парке Орла отремонтируют амфитеатр

21.05.2019

В Орле может остаться только один киоск «Роспечати»

21.05.2019

В водах Орлика не нашли подозрительных веществ

21.05.2019

Этим утром в Орле столкнулись «Лада» и мопед

21.05.2019

В Железнодорожном районе Орла определили место для «собачьей площадки»

$ USD64.5372(+0.05)22.05
€ EUR71.965422.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online