Начал работать сайт орловского детского технопарка «Кванториум»
21.05.2019
Уже сейчас на портале можно записать своего ребёнка на занятия 2019-2020 учебного года.
Сам «Кванториум» откроется в сентябре этого года. Технопарк создаётся на базе Дворца пионеров имени Гагарина как часть федеральной сети таких же учреждений дополнительного образования детей и молодёжи.
Планируется, что в «Кванториуме» дети будут получать важные первичные профессиональные навыки, а также обучаться проектной деятельности, командной работе, творческому и критическому мышлению.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54734
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