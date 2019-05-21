Начал работать сайт орловского детского технопарка «Кванториум»

Уже сейчас на портале можно записать своего ребёнка на занятия 2019-2020 учебного года.

Сам «Кванториум» откроется в сентябре этого года. Технопарк создаётся на базе Дворца пионеров имени Гагарина как часть федеральной сети таких же учреждений дополнительного образования детей и молодёжи.

Планируется, что в «Кванториуме» дети будут получать важные первичные профессиональные навыки, а также обучаться проектной деятельности, командной работе, творческому и критическому мышлению.