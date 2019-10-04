На здоровье орловчан в следующем году потратят миллиард

Такой объём финансирования мероприятий нацпроекта «Здоровье» в Орловской области запланирован на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

Значительно вырастут расходы на борьбу с онкологией (385 миллионов 200 тысяч рублей — на 75,2% больше, чем в текущем году). В основном, деньги потратят на создание новых исследовательских центров и переоснащение существующих медицинских учреждений.

Возрастут и траты на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями (до 133 миллионов 700 тысяч рублей). Главная статья расходов — оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Кроме того, значительный объём средств (393 миллиона 900 тысяч рублей) будет направлен на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения). Также запланированы расходы на развитие материально-технической базы детских поликлиник (55 миллионов 600 тысяч) и решение кадровых проблем сельской медицины (34 миллиона рублей).