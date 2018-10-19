Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.10.2018 Пятница 20:41
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. На заводе "Дормаш" возобновится производство

На заводе "Дормаш" возобновится производство

Версия для печати

19.10.2018

ООО «ДорАгроМаш» приняло решение выкупить ЗАО «Орёл-Погрузчик» — часть завода «Дормаш».

Об этом сообщает пресс-служба Областного совета народных депутатов.

О решении стало известно на встрече руководителей облсовета (председателя Леонида Музалевского и первого зампредседателя Михаила Вдовина) с замдиректора «ДорАгроМаша» Вадимом Максимовым.

Компания выкупает «Орёл-Погрузчик», известный также как «седьмой цех».

Как сообщил Максимов, при поддержке региональных властей на предприятии возобновится производство техники.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50009

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.10.2018

Заплатить за проезд с помощью карты в Орле можно на восьми маршрутах

19.10.2018

В Орловской области введён в обращение еще один почтовый штемпель, посвящённый юбилею Тургенева

19.10.2018

В Орле пройдёт Форум-фестиваль добровольческих инициатив

19.10.2018

Завтра в Урицком районе посадят 3000 дубов

5
19.10.2018

В Орле во время «тихого часа» попытались обокрасть детский сад

$ USD65.814(+0.09)20.10
€ EUR75.3241(-0.25)20.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online