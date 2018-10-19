На заводе "Дормаш" возобновится производство

ООО «ДорАгроМаш» приняло решение выкупить ЗАО «Орёл-Погрузчик» — часть завода «Дормаш».

Об этом сообщает пресс-служба Областного совета народных депутатов.

О решении стало известно на встрече руководителей облсовета (председателя Леонида Музалевского и первого зампредседателя Михаила Вдовина) с замдиректора «ДорАгроМаша» Вадимом Максимовым.

Компания выкупает «Орёл-Погрузчик», известный также как «седьмой цех».

Как сообщил Максимов, при поддержке региональных властей на предприятии возобновится производство техники.