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На замену орловского водопровода понадобится целое тысячелетие

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23.09.2019

Такая информация содержится в опубликованном на сайте мэрии Орла докладе о ценах и тарифах заместителя начальника финансово-экономического управления городской администрации Михаила Кузнецова.

Автор доклада отмечает, что тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение в Орле — самые низкие в ЦФО. Из-за этого «Орёлводоканал» ограничен в возможностях проводить работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает Кузнецов, если работы будут вестись такими же темпами, как в последние несколько лет, на замену сетей понадобится от 500 до 1000 лет. При этом срок использования сетей, согласно нормативам, составляет около 70 лет.

Теги:Орловская областьводопроводОрёлводоканал

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