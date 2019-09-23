На замену орловского водопровода понадобится целое тысячелетие

Такая информация содержится в опубликованном на сайте мэрии Орла докладе о ценах и тарифах заместителя начальника финансово-экономического управления городской администрации Михаила Кузнецова.

Автор доклада отмечает, что тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение в Орле — самые низкие в ЦФО. Из-за этого «Орёлводоканал» ограничен в возможностях проводить работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает Кузнецов, если работы будут вестись такими же темпами, как в последние несколько лет, на замену сетей понадобится от 500 до 1000 лет. При этом срок использования сетей, согласно нормативам, составляет около 70 лет.