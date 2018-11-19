На выходных ГИБДД задержало пятерых водителей, подозреваемых в «нетрезвой езде»

Как показали исследования, четверо автомобилистов управляли своими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё один водитель, заподозренный в том же нарушении, отказался проходить освидетельствование, что, по закону, приравнивается к такому же результату.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.