На выходных ГИБДД задержало пятерых водителей, подозреваемых в «нетрезвой езде»
19.11.2018
Как показали исследования, четверо автомобилистов управляли своими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Ещё один водитель, заподозренный в том же нарушении, отказался проходить освидетельствование, что, по закону, приравнивается к такому же результату.
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.
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