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  3. На выходных ГИБДД задержало пятерых водителей, подозреваемых в «нетрезвой езде»

На выходных ГИБДД задержало пятерых водителей, подозреваемых в «нетрезвой езде»

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19.11.2018

Как показали исследования, четверо автомобилистов управляли своими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё один водитель, заподозренный в том же нарушении, отказался проходить освидетельствование, что, по закону, приравнивается к такому же результату.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьГИБДД

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