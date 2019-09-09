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  3. На выборах в Орловской области произошёл странный инцидент

На выборах в Орловской области произошёл странный инцидент

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09.09.2019

На избирательный участок № 115, расположенный в Советском районе Орла на улице Матвеева, пришли несколько человек, которые не признают Россию как государство и считают себя гражданами СССР.

При этом они официально не отказались от гражданства РФ, поэтому были внесены в списки избирателей. Узнав об этом, они выразили возмущение и вызвали полицию. Об инциденте сообщила координатор движения «Голос» Вероника Каткова.

По некоторым данным, речь идёт об участниках официально не зарегистрированного движения «Граждане СССР».

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