На выборах в Орловской области произошёл странный инцидент
09.09.2019
На избирательный участок № 115, расположенный в Советском районе Орла на улице Матвеева, пришли несколько человек, которые не признают Россию как государство и считают себя гражданами СССР.
При этом они официально не отказались от гражданства РФ, поэтому были внесены в списки избирателей. Узнав об этом, они выразили возмущение и вызвали полицию. Об инциденте сообщила координатор движения «Голос» Вероника Каткова.
По некоторым данным, речь идёт об участниках официально не зарегистрированного движения «Граждане СССР».
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