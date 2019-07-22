На вокзале Орла у мужчины изъяли 10 свёртков с «синтетикой»

Подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств задержали Линейного отдела МВД России на станции Орёл. Об этом сообщили в транспортной полиции.

31-летий житель областного центра имел при себе 10 свёртков из фольги, перемотанных изолентой, с кристаллическим веществом красного цвета. Экспертиза установила, что это — производное наркотическое средство «N-метилэфедрона» массой 3,67 грамма, что классифицируется как «крупный размер».

Подозреваемому грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.