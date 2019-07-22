На вокзале Орла у мужчины изъяли 10 свёртков с «синтетикой»
22.07.2019
Подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств задержали Линейного отдела МВД России на станции Орёл. Об этом сообщили в транспортной полиции.
31-летий житель областного центра имел при себе 10 свёртков из фольги, перемотанных изолентой, с кристаллическим веществом красного цвета. Экспертиза установила, что это — производное наркотическое средство «N-метилэфедрона» массой 3,67 грамма, что классифицируется как «крупный размер».
Подозреваемому грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.
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