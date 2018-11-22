На устранение недоделок в сквере «Дворянское гнездо» подрядчику дали месяц

Накануне объект посетил глава администрации Орла Александр Муромский.

Работы по благоустройству сквера вызвали массовую критику орловцев. Часть сообщений подтвердилась после проверки мэрии. Так, контролирующие органы остались недовольны качеством лавок. Сейчас они находятся на покраске, а на следующей неделе будут заново установлены.

Кроме того, планируется переделать и светильники. Их сделают более соответствующими тургеневской эпохе. Однако для этого сначала необходимо внести поправки в дизайн-проект.

Ещё один проблемный вопрос — баллюстрада, а, точнее, узор, который должен был использоваться при её строительстве. Здесь также предстоят переделки.

Как сообщили в мэрии, администрация примет работу и оплатит её только тогда, когда сквер будет полностью соответствовать согласованному дизайн-проекту.

Благоустройством «Дворянского гнезда» занимается ООО «Спецстроймонтаж».