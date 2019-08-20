На улицах Орла замечены «совы»
20.08.2019
В областном центре начал работать программно-аналитический комплекс SOVA-M. В данный момент камеры видеонаблюдения установлены на площади Ленина и рядом со зданием вокзала.
Комплекс предназначен для фиксации нарушений ПДД, связанных со стоянкой и остановкой транспортных средств.
Доходы от уплаченных штрафов будут поступать в бюджет Орловской области.
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