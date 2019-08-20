На улицах Орла замечены «совы»

В областном центре начал работать программно-аналитический комплекс SOVA-M. В данный момент камеры видеонаблюдения установлены на площади Ленина и рядом со зданием вокзала.

Комплекс предназначен для фиксации нарушений ПДД, связанных со стоянкой и остановкой транспортных средств.

Доходы от уплаченных штрафов будут поступать в бюджет Орловской области.