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Орел19.07.2019 Пятница 11:35
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  3. На улицах Орла замечен ещё один «дарёный конь»

На улицах Орла замечен ещё один «дарёный конь»

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19.07.2019

Речь идёт о ещё одном троллейбусе, который орловскому ТПП подарило московское правительство. Работники Трамвайно-троллейбусного предприятия привели транспортное средство в порядок. Теперь он обслуживает маршрут № 1. Такую информацию сообщает сайт bus57.ru.

В предыдущем месяце на тот же маршрут выпустили первый такой троллейбус.

Теги:ОрёлОрловская область

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