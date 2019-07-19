На улицах Орла замечен ещё один «дарёный конь»

Речь идёт о ещё одном троллейбусе, который орловскому ТПП подарило московское правительство. Работники Трамвайно-троллейбусного предприятия привели транспортное средство в порядок. Теперь он обслуживает маршрут № 1. Такую информацию сообщает сайт bus57.ru.

В предыдущем месяце на тот же маршрут выпустили первый такой троллейбус.