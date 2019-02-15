На трассе «Орёл-Ефремов» столкнулись грузовик и легковушка
15.02.2019
ДТП произошло 14 февраля около 17 часов в районе 8 километра трассы. Водитель легковой «Ауди-80», следуя со стороны Ефремова в сторону Орла, допустил столкновение с грузовиком «Вольво» с полуприцепом, который следовал в том же направлении. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.
В результате ДТП пострадал пассажир «Ауди». В настоящее время он находится в Орловской областной клинической больнице.
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