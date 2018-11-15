На территории детского санатория «Орловчанка» велась незаконная вырубка деревьев, которая нанесла многомиллионный ущерб
15.11.2018
Такую информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.
Как уточнили в надзорном ведомстве, вырубали, в основном, дубы и липы. Общий ущерб от этих действий оценивается примерно в 13 миллионов рублей.
Как установила прокуратура, вырубка велась в отсутствие установленных законом разрешительных документов.
Итогом стало уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».
Как установила процессуальная проверка, такое дело пытались завести и раньше, однако сотрудники отдела полиции выносили необоснованные постановления об отказе в возбуждении.
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