На территории детского санатория «Орловчанка» велась незаконная вырубка деревьев, которая нанесла многомиллионный ущерб

Такую информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Как уточнили в надзорном ведомстве, вырубали, в основном, дубы и липы. Общий ущерб от этих действий оценивается примерно в 13 миллионов рублей.

Как установила прокуратура, вырубка велась в отсутствие установленных законом разрешительных документов.

Итогом стало уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Как установила процессуальная проверка, такое дело пытались завести и раньше, однако сотрудники отдела полиции выносили необоснованные постановления об отказе в возбуждении.