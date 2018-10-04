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  3. На средства президентского гранта в Ливенской епархии будут развивать центр помощи женщинам

На средства президентского гранта в Ливенской епархии будут развивать центр помощи женщинам

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04.10.2018

Об этом сообщает Орловская митрополия.

Размер гранта — примерно два с половиной миллиона рублей.

Средства на развитие проекта «Приют для мам „Всё в твоих руках“» выделены ливенскому Сергиевскому собору.

В приюте могут оказать поддержку женщинам, которые испытывают трудности в период вынашивания ребёнка, мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также орловчанкам, ставшим жертвами домашнего насилия. Здесь они получат временное жильё, питание и другую необходимую помощь.

Обращаться за поддержкой могут жительницы всех муниципальных образований региона.

Центр «Всё в твоих руках» находится в Ливнах по адресу улица Дружбы Народов, дом 165, рядом с Сергиевским собором.

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