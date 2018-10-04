На средства президентского гранта в Ливенской епархии будут развивать центр помощи женщинам
04.10.2018
Об этом сообщает Орловская митрополия.
Размер гранта — примерно два с половиной миллиона рублей.
Средства на развитие проекта «Приют для мам „Всё в твоих руках“» выделены ливенскому Сергиевскому собору.
В приюте могут оказать поддержку женщинам, которые испытывают трудности в период вынашивания ребёнка, мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также орловчанкам, ставшим жертвами домашнего насилия. Здесь они получат временное жильё, питание и другую необходимую помощь.
Обращаться за поддержкой могут жительницы всех муниципальных образований региона.
Центр «Всё в твоих руках» находится в Ливнах по адресу улица Дружбы Народов, дом 165, рядом с Сергиевским собором.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49631
Другие новости раздела
04.10.2018
В Орловской области завершились мероприятия Всероссийской тренировки по гражданской обороне
04.10.2018
Управление Роспотребнадзора по Орловской области проведёт «День открытых дверей для предпринимателей»
$ USD66.2115(+0.79)05.10
€ EUR76.0505(+0.32)05.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют