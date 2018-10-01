На следующих выходных в Орле пройдёт фестиваль спортивных бальных танцев
01.10.2018
В ближайшее воскресенье 7 октября в Орле пройдёт фестиваль спортивных бальных танцев «Осенний вальс».
Фестиваль проведут в Северном районе «Культурно — досуговом центре „Металлург“».
Всё начнётся в 10 часов.
Фестиваль имеет межрегиональный статус.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49530
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