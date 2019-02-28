На следующей неделе в Орловском районе главы сельских поселений начнут ежедневно мониторить ситуацию с весенним паводком
28.02.2019
В зону подтопления попадают восемь низководных мостов, расположенных в населённых пунктах Касьяновка, Гать, Звягинки, Быстрая, Альшань, Круглый, Сабурово и Сухая Орлица. Об этом сообщает администрация Орловского района.
При необходимости в в местах подтопления пешеходных и автомобильных мостов будут организованы лодочные переправы. Необходимое для этого обучение прошли шесть жителей района.
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