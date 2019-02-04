На следующей неделе в Орле состоится благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец»
04.02.2019
Ежегодное мероприятие пройдёт 15 февраля. Главным организатором фестиваля является солистка Орловской государственной филармонии Наталья Куприянова.
«Музыка добрых сердец» проводится в Орле с 2013 года во Всемирный день детей, больных онкологическими заболеваниями. В рамках фестиваля проходит благотворительный сбор для оказания срочной адресной помощи.
Фестиваль пройдёт в КДЦ «Металлург» (улица Металлургов, 17) в 18 часов 30 минут.
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