На следующей неделе в Орле состоится благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец»

Ежегодное мероприятие пройдёт 15 февраля. Главным организатором фестиваля является солистка Орловской государственной филармонии Наталья Куприянова.

«Музыка добрых сердец» проводится в Орле с 2013 года во Всемирный день детей, больных онкологическими заболеваниями. В рамках фестиваля проходит благотворительный сбор для оказания срочной адресной помощи.

Фестиваль пройдёт в КДЦ «Металлург» (улица Металлургов, 17) в 18 часов 30 минут.