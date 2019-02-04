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  3. На следующей неделе в Орле состоится благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец»

На следующей неделе в Орле состоится благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец»

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04.02.2019

Ежегодное мероприятие пройдёт 15 февраля. Главным организатором фестиваля является солистка Орловской государственной филармонии Наталья Куприянова.

«Музыка добрых сердец» проводится в Орле с 2013 года во Всемирный день детей, больных онкологическими заболеваниями. В рамках фестиваля проходит благотворительный сбор для оказания срочной адресной помощи.

Фестиваль пройдёт в КДЦ «Металлург» (улица Металлургов, 17) в 18 часов 30 минут.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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