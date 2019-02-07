На следующей неделе в Орле пройдёт голосование за территории для благоустройства

Речь идёт о территориях, которые планируется благоустроить в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Голосование состоится 16 февраля с 8 до 20 часов на 4 площадках: в спортивной школе «Атлант» (Грузовая, 1б), в Орловском городском центре культуры (Комсомольская, 261а), в ДК «Металлург» (Металлургов, 17) и во Дворце пионеров имени Гагарина (Салтыкова-Щедрина, 31).

Орловцам предложат выбрать из девяти территорий: это бульвар Победы, парк «Ботаника», сквер «Дворянское гнездо», Комсомольская площадь, сквер 5-ой Орловской стрелковой дивизии, сквер Гуртьева, площадь Содружества, Городской и Детский парки. Две территории, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в первую очередь.

Ознакомиться с проектами благоустройства можно на сайте мэрии Орла.