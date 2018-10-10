На следующей неделе первые "осенние" призывники из Орловской области отправятся на срочную службу
10.10.2018
Этой осенью в Орловской области на срочную службу в вооружённые силы отправят примерно 600 человек. 140 из них должны быть качественно подготовлены по военно-учётным специальностям.
Об этом рассказали в областной администрации на встрече, посвящённой данному вопросу.
Как уточнили компетентные лица, в настоящее время во всех районах области к работе приступили 28 призывных комиссий.
Отправлять на срочную службу «осенних» призывников начнут на следующей неделе.
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