На следующей неделе первые "осенние" призывники из Орловской области отправятся на срочную службу

Этой осенью в Орловской области на срочную службу в вооружённые силы отправят примерно 600 человек. 140 из них должны быть качественно подготовлены по военно-учётным специальностям.

Об этом рассказали в областной администрации на встрече, посвящённой данному вопросу.

Как уточнили компетентные лица, в настоящее время во всех районах области к работе приступили 28 призывных комиссий.

Отправлять на срочную службу «осенних» призывников начнут на следующей неделе.