На следующей неделе на доме по Карачевской улице, 62, установят табличку в память о Валерии Лясковском
20.05.2019
Память об общественном деятеле, писателе и лесоводе увековечат в рамках всероссийского проекта «Последний адрес». Торжественная церемония пройдёт 28 мая в 17 часов.
Об этом информирует группа «Экскурсии по Орлу» «Вконтакте».
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