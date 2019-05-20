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Орел20.05.2019 Понедельник 19:52
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  3. На следующей неделе на доме по Карачевской улице, 62, установят табличку в память о Валерии Лясковском

На следующей неделе на доме по Карачевской улице, 62, установят табличку в память о Валерии Лясковском

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20.05.2019

Память об общественном деятеле, писателе и лесоводе увековечат в рамках всероссийского проекта «Последний адрес». Торжественная церемония пройдёт 28 мая в 17 часов.

Об этом информирует группа «Экскурсии по Орлу» «Вконтакте».

Теги:ОрёлОрловская область

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