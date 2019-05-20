На следующей неделе на доме по Карачевской улице, 62, установят табличку в память о Валерии Лясковском

Память об общественном деятеле, писателе и лесоводе увековечат в рамках всероссийского проекта «Последний адрес». Торжественная церемония пройдёт 28 мая в 17 часов.

Об этом информирует группа «Экскурсии по Орлу» «Вконтакте».