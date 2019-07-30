На «счётчике лесных пожаров» Орловской области пока что «ноль»
30.07.2019
В текущем году в регионе не зафиксировано ни одного такого ЧП. Об этом сообщил начальник регионального управления лесами Игорь Лебедев.
Однако в области выявлено 49 случаев нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Нарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 84,5 тысячи рублей.
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