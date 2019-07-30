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  3. На «счётчике лесных пожаров» Орловской области пока что «ноль»

На «счётчике лесных пожаров» Орловской области пока что «ноль»

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30.07.2019

В текущем году в регионе не зафиксировано ни одного такого ЧП. Об этом сообщил начальник регионального управления лесами Игорь Лебедев.

Однако в области выявлено 49 случаев нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Нарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 84,5 тысячи рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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