На «счётчике лесных пожаров» Орловской области пока что «ноль»

В текущем году в регионе не зафиксировано ни одного такого ЧП. Об этом сообщил начальник регионального управления лесами Игорь Лебедев.

Однако в области выявлено 49 случаев нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Нарушители привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 84,5 тысячи рублей.