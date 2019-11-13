На рынке в Ливнах с реализации сняли несколько десятков поросят без документов
13.11.2019
Сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями администрации провели рейд по торговым площадкам города. Были выявлены граждане России, которые осуществляли торговлю поросятами, ввезёнными из Воронежской и Липецкой областей без ветеринарных сопроводительных документов. В условиях неблагополучной обстановки ряда российских регионов по африканской чуме свиней перемещение животных без ветеринарных сопроводительных документов может повлечь распространение этого особо опасного заболевания. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Поросята в количестве 32 голов сняты с реализации.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58360
Другие новости раздела
13.11.2019
На Орловщине сохранили лес
13.11.2019
Орловчане жалуются на шум
$ USD63.853(-0.06)13.11
€ EUR70.4235(-0.05)13.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?