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Орел13.11.2019 Среда 11:24
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  3. На рынке в Ливнах с реализации сняли несколько десятков поросят без документов

На рынке в Ливнах с реализации сняли несколько десятков поросят без документов

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13.11.2019

Сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями администрации провели рейд по торговым площадкам города. Были выявлены граждане России, которые осуществляли торговлю поросятами, ввезёнными из Воронежской и Липецкой областей без ветеринарных сопроводительных документов. В условиях неблагополучной обстановки ряда российских регионов по африканской чуме свиней перемещение животных без ветеринарных сопроводительных документов может повлечь распространение этого особо опасного заболевания. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Поросята в количестве 32 голов сняты с реализации.

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