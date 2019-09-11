На ревизию орловских дорог отвели неделю

В Орле отремонтированные дороги начали проверять на появление дефектов. Работу планируется завершить до 18 сентября. Об этом сообщили в мэрии.

Замечания по объектам, которые находятся на гарантии, направят в адрес подрядных организаций. Следить за соблюдением гарантийных обязательств будет городское Управление Коммунальным Хозяйством.