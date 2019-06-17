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  3. На ремонт Красного моста выделили 285 миллионов федеральных рублей

На ремонт Красного моста выделили 285 миллионов федеральных рублей

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17.06.2019

Сегодня об этом сообщил глава Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.

Как рассказал чиновник, в общей сложности на работы по ремонту мостов в Орле и Мценске выделено 754 миллиона рублей, в основном — из Дорожного фонда.

Общий объём регионального Дорожного фонда в данный момент оценивается в 5,3 миллиарда рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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