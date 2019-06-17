На ремонт Красного моста выделили 285 миллионов федеральных рублей
17.06.2019
Сегодня об этом сообщил глава Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.
Как рассказал чиновник, в общей сложности на работы по ремонту мостов в Орле и Мценске выделено 754 миллиона рублей, в основном — из Дорожного фонда.
Общий объём регионального Дорожного фонда в данный момент оценивается в 5,3 миллиарда рублей.
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