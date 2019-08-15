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Орел15.08.2019 Четверг 17:08
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  3. На продление жизни орловчан потратят 12 с половиной миллиардов рублей

На продление жизни орловчан потратят 12 с половиной миллиардов рублей

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15.08.2019

Эта сумма запланирована на текущий год в рамках государственной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области». В 2019 в неё впервые включили ряд проектов, обеспечивающих достижение целей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

В частности, к 2024 году должны снизиться показатели: смертность от инфаркта миокарда (с 59 до 49 человек на каждые 100 тысяч населения Орловской области) и острого нарушения мозгового кровообращения (со 114 до 94 человек). Также должна вырасти доля злокачественных новообразований, выявляемых на ранних стадиях (с 53% до 60%). Количество граждан, охваченных профилактическими осмотрами, доведут с 300 до 500 тысяч.

Теги:ОрёлОрловская областьнацпроектыздравоохранениегубернаторКлычков

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