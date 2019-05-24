На празднике «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» организуют зону «Казачья сторона»

На площадке можно будет приобщиться к культуре казачества. Участники смогут услышать песни и увидеть танцы казаков, принять участие в традиционных состязаниях и забавах, а также побывать на тематической выставке.

Кроме того, на празднике состоятся показательные выступления конной школы «Выездка». Желающие смогут сами прокатиться на лошадях.

В этом году праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» проводится в юбилейный 20-й раз. Мероприятие пройдёт на новом месте — в селе Льгов. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована.