На празднике «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» организуют зону «Казачья сторона»
24.05.2019
На площадке можно будет приобщиться к культуре казачества. Участники смогут услышать песни и увидеть танцы казаков, принять участие в традиционных состязаниях и забавах, а также побывать на тематической выставке.
Кроме того, на празднике состоятся показательные выступления конной школы «Выездка». Желающие смогут сами прокатиться на лошадях.
В этом году праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» проводится в юбилейный 20-й раз. Мероприятие пройдёт на новом месте — в селе Льгов. Подробная программа праздничных мероприятий опубликована.
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