На пожар в главном здании Орловской области выехали 7 автомобилей МЧС
28.08.2019
ЧП в здании администрации Орловской области случилось 27 августа вечером. Об этом сообщает «Орёлград».
Предварительно установлено, что в подсобном помещении произошло короткое замыкание электропроводки. Началось задымление, после чего сработала сигнализация.
На сигнал среагировали 7 автомобилей Управления МЧС по Орловской области.
Однако по факту возгорание не нанесло ущерба ни людям, ни имуществу. Результатом ЧП стало только то, что один квадратный метр помещения покрылся копотью.
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