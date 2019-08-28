На пожар в главном здании Орловской области выехали 7 автомобилей МЧС

ЧП в здании администрации Орловской области случилось 27 августа вечером. Об этом сообщает «Орёлград».

Предварительно установлено, что в подсобном помещении произошло короткое замыкание электропроводки. Началось задымление, после чего сработала сигнализация.

На сигнал среагировали 7 автомобилей Управления МЧС по Орловской области.

Однако по факту возгорание не нанесло ущерба ни людям, ни имуществу. Результатом ЧП стало только то, что один квадратный метр помещения покрылся копотью.