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Орел28.08.2019 Среда 11:55
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  3. На пожар в главном здании Орловской области выехали 7 автомобилей МЧС

На пожар в главном здании Орловской области выехали 7 автомобилей МЧС

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28.08.2019

ЧП в здании администрации Орловской области случилось 27 августа вечером. Об этом сообщает «Орёлград».

Предварительно установлено, что в подсобном помещении произошло короткое замыкание электропроводки. Началось задымление, после чего сработала сигнализация.

На сигнал среагировали 7 автомобилей Управления МЧС по Орловской области.

Однако по факту возгорание не нанесло ущерба ни людям, ни имуществу. Результатом ЧП стало только то, что один квадратный метр помещения покрылся копотью.

Теги:ОрёлОрловская областьпожарЧПМЧС

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