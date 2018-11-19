На портале Орловской области проходит опрос о развитии конкуренции
19.11.2018
Исследование проводит областной комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.
Чтобы поучаствовать в опросе, нужно заполнить соответствующие анкеты. Сделать это можно до 28 декабря. Исследование проводится анонимно и конфиденциально.
На основе собранных данных региональные власти должны до 1 марта 2019 разработать план мероприятий по поддержке развитию конкуренции на ближайшие три года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50667
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