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  3. На площади Ленина в Орле запустили «цифровых» воздушных змеев

На площади Ленина в Орле запустили «цифровых» воздушных змеев

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27.05.2019

25 мая Орел присоединился к акции «Запуск цифровых воздушных змеев». Она прошла в 35 регионах третьей волны отключения аналогового телевещания.

В Орле акцию организовали на площади Ленина. В ней приняли участие около 100 человек. Часть волонтеров выстроилась в аббревиатуру «ТВ», другая часть запускала воздушных змеев с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. Кроме того, участники акции приняли участие в «цифровой» зарядке.

Напомним, что переход на «цифру» завершится 3 июня.

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