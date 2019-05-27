На площади Ленина в Орле запустили «цифровых» воздушных змеев
27.05.2019
25 мая Орел присоединился к акции «Запуск цифровых воздушных змеев». Она прошла в 35 регионах третьей волны отключения аналогового телевещания.
В Орле акцию организовали на площади Ленина. В ней приняли участие около 100 человек. Часть волонтеров выстроилась в аббревиатуру «ТВ», другая часть запускала воздушных змеев с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. Кроме того, участники акции приняли участие в «цифровой» зарядке.
Напомним, что переход на «цифру» завершится 3 июня.
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