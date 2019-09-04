На письма орловским «штрафникам» выделят 5 миллионов

Бюджет Орловской области планирует выделить предприятию «Орёлтранссигнал» 5 дополнительных миллионов рублей. Средства собираются потратить на оплату расходов по рассылке писем с адресными сообщениями о нарушениях ПДД. Об этом сообщают «Орловские новости».

Предприятие обслуживает камеры видеонаблюдения за дорожным движением. Ранее деньги на почтовые расходы выделялись из регионального Дорожного фонда, однако теперь такой порядок финансирования считается нецелевым расходованием средств, поэтому нужную сумму возьмут из областной казны.