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Орел04.06.2019 Вторник 09:24
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На Орловщине стартовал купальный сезон

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04.06.2019

Это горячее время в работе сотрудников МЧС. Особое внимание спасатели уделят работе с детьми. Например, практически во всех летних лагерях пройдут тематические «Дни безопасности». На мероприятиях инспекторы и спасатели проведут занятия и инструктаж по правилам поведения на воде.

Уже в ежедневном режиме патрулируются несанкционированные пляжи — инспекторы напоминают, что купаться там нельзя. Это не просто грозит штрафом, а опасно для жизни. Профилактическая работа продлится до окончания купального сезона.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьМЧСкупальный сезон

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