На Орловщине стартовал купальный сезон

Это горячее время в работе сотрудников МЧС. Особое внимание спасатели уделят работе с детьми. Например, практически во всех летних лагерях пройдут тематические «Дни безопасности». На мероприятиях инспекторы и спасатели проведут занятия и инструктаж по правилам поведения на воде.

Уже в ежедневном режиме патрулируются несанкционированные пляжи — инспекторы напоминают, что купаться там нельзя. Это не просто грозит штрафом, а опасно для жизни. Профилактическая работа продлится до окончания купального сезона.