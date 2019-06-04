На Орловщине стартовал купальный сезон
04.06.2019
Это горячее время в работе сотрудников МЧС. Особое внимание спасатели уделят работе с детьми. Например, практически во всех летних лагерях пройдут тематические «Дни безопасности». На мероприятиях инспекторы и спасатели проведут занятия и инструктаж по правилам поведения на воде.
Уже в ежедневном режиме патрулируются несанкционированные пляжи — инспекторы напоминают, что купаться там нельзя. Это не просто грозит штрафом, а опасно для жизни. Профилактическая работа продлится до окончания купального сезона.
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