На Орловщине создадут центры общественного здоровья и школы рационального питания

Это предусмотрено новой региональной программой укрепления здоровья и увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения. Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Центры будут действовать на базе медицинских учреждений. В них будет вестись системная работа, направленная на снижение заболеваемости различными болезнями. Первые центры общественного здоровья должны открыться в будущем году.

Также на базе медучреждений будут создаваться школы рационального питания. Кроме того, в рамках программы планируется широкая пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, а также внедрение корпоративных проектов по укреплению здоровья работников организаций и предприятий.