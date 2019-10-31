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Орел31.10.2019 Четверг 11:49
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На Орловщине создадут центры общественного здоровья и школы рационального питания

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31.10.2019

Это предусмотрено новой региональной программой укрепления здоровья и увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения. Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Центры будут действовать на базе медицинских учреждений. В них будет вестись системная работа, направленная на снижение заболеваемости различными болезнями. Первые центры общественного здоровья должны открыться в будущем году.

Также на базе медучреждений будут создаваться школы рационального питания. Кроме того, в рамках программы планируется широкая пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, а также внедрение корпоративных проектов по укреплению здоровья работников организаций и предприятий.

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