На Орловщине сохранили лес

В Орловской области завершены мероприятия, проводимые в рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес!», в которой приняли участие более тысячи человек. Благоприятные погодные условия позволили активно провести осенние лесокультурные мероприятия в регионе: в период

с начала сентября на территории области посажено 24 тысячи деревьев, больше половины из них дуб, треть сосна, также сажали берёзы и липы. Теплые погожие осенние дни также позволили собрать несколько сотен килограммов семян дуба. Все собранные семена будут высеяны уже в этом году, а через два года их пересадят в орловские дубравы.