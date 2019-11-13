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Орел13.11.2019 Среда 11:23
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На Орловщине сохранили лес

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13.11.2019

В Орловской области завершены мероприятия, проводимые в рамках ежегодной Всероссийской акции «Сохраним лес!», в которой приняли участие более тысячи человек. Благоприятные погодные условия позволили активно провести осенние лесокультурные мероприятия в регионе: в период
с начала сентября на территории области посажено 24 тысячи деревьев, больше половины из них дуб, треть сосна, также сажали берёзы и липы. Теплые погожие осенние дни также позволили собрать несколько сотен килограммов семян дуба. Все собранные семена будут высеяны уже в этом году, а через два года их пересадят в орловские дубравы.

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