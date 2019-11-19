На Орловщине появился «неприкаянный» мусор

Сортировочные пункты отказываются принимать растительный мусор — ветки и листья — в качестве Твёрдых Коммунальных Отходов. Об этом на оперативном совещании в администрации Орла сообщили представители УК «Зелёная роща» — регионального оператора по обращению с ТКО.

Согласно последним поправкам в федеральное законодательство, такой мусор действительно не относится к ТКО. Следовательно, услуги по его утилизации должны оказываться по отдельному договору.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил ответственным чиновникам найти решение данной проблемы.