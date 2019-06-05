На Орловщине отметили День социального работника

Торжественное мероприятие прошло в концертном зале Орловского городского центра культуры. От имени Губернатора виновников торжества поздравил Вадим Соколов. Он поблагодарил работников за их нелегкий труд, за преданность профессии, отзывчивость и готовность в любую минуту прийти на помощь людям. Лучшие сотрудники сферы социальной защиты населения региона были отмечены Благодарностями Губернатора и наградами Орловского областного Совета народных депутатов. Завершился торжественный вечер праздничным концертом.