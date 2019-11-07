На Орловщине могут появиться вытрезвители

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать вытрезвители. Кроме того, по инициативе авторов, сотрудники полиции будут иметь право доставлять туда граждан в состоянии алкогольного опьянения. В заведениях будет оказываться помощь тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Предполагается, что перед помещением гражданина в вытрезвитель его должен осмотреть медицинский работник. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении этот законопроект. Напомним, в России с середины 1990-х годов наблюдался процесс сокращения числа вытрезвителей. В октябре 2011 года были закрыты такие учреждения.