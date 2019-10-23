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Орел23.10.2019 Среда 12:22
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На орловском заводе произошёл пожар

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23.10.2019

Возгорание случилось 22 октября около 17 часов в Орле на Московской улице в цеху завода имени Медведева. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Последствия ЧП были оперативно ликвидированы. Лакокрасочное покрытие металлического короба вытяжной вентиляции выгорело на площади пять квадратных метров. Кроме того, огонь уничтожил брезентовую соединительную прокладку.

Точные причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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