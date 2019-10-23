На орловском заводе произошёл пожар

Возгорание случилось 22 октября около 17 часов в Орле на Московской улице в цеху завода имени Медведева. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Последствия ЧП были оперативно ликвидированы. Лакокрасочное покрытие металлического короба вытяжной вентиляции выгорело на площади пять квадратных метров. Кроме того, огонь уничтожил брезентовую соединительную прокладку.

Точные причина пожара и размер ущерба устанавливаются.