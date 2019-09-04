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  3. На орловском участке трассы «Крым» произошло смертельное ДТП

На орловском участке трассы «Крым» произошло смертельное ДТП

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04.09.2019

Сегодня в 09:20 на 410-м километре трассы (в Кромском районе) столкнулись легковые иномарки — «Мерседес» и «Ниссан».

Как сообщили в УМВД, предварительно установлено, что «Мерседес» двигался со стороны Курска в сторону Орла, а «Ниссан» ехал навстречу. Водитель японской машины, обгоняя попутный грузовик, выехал на «встречку». После этого произошло столкновение.

В результате аварии мужчина, сидевший за рулём «Ниссана», погиб на месте. Водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения.

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Фото: Управление МВД по Орловской области

Теги:Орловская областьдорожное происшествие

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