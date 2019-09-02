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На орловском районном празднике выступил хор имени Пятницкого

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02.09.2019

Выступление легендарного коллектива состоялось на торжествах по случаю Дня Орловского района, которые проходили в ТМК «ГРИНН». Одним из гостей праздника стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого основан в 1911 году и является самым старым национальным музыкальным коллективом нашей страны. В его состав входят около 40 лауреатов международных, всероссийских и региональных конкурсов.

В Орле хор исполнил русские народные песни, произведения советских и российских композиторов, инструментальные композиции, а также хореографические номера.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковОрловский районхор имени Пятницкого

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