На орловском фестивале выступила «Казарага»

В Болхове прошёл фестиваль колокольного звона «Бирюза». Мероприятие провели 21 сентября — в день православного праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

В фестивале приняли участие 13 гостей-звонарей из разных городов и регионов России, в том числе из Москвы, Архангельска, Костромы, Нижнего Новгорода, Суздаля и Мурома. Финальным событием стал одновременный 3D-звон трёх главных колоколен Болхова.

Также в рамках фестиваля состоялись выступления губернаторского хора «Лик», ансамблей «Душа России» и «Любавушка», а также гостей из Петербурга — казачьего музыкального коллектива «Терек» и фолк-группы «Казарага».