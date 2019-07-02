На орловской улице Некрасова произошёл пожар

1 июля около 21 часа в Орле на улице Некрасова загорелся дом № 23. Здание не является жилым. На месте ЧП работали сотрудники Пожарно-спасательных частей № 3 и № 5 и Специальной пожарно-спасательной части.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, обошлось без погибших и пострадавших. Возгорание оперативно ликвидировали. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.