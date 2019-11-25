На орловской объездной сбили женщину

ДТП произошло 23 ноября около 15 часов на трассе «Крым» на 366 километре.

47-летняя женщина шла по проезжей части. Во встречном направлении двигался автомобиль «Исудзу» под управлением водителя 1988 года рождения. Произошло столкновение.

В результате аварии пешеход получила повреждения, однако госпитализация ей не понадобилась.