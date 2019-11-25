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На орловской объездной сбили женщину

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25.11.2019

ДТП произошло 23 ноября около 15 часов на трассе «Крым» на 366 километре.

47-летняя женщина шла по проезжей части. Во встречном направлении двигался автомобиль «Исудзу» под управлением водителя 1988 года рождения. Произошло столкновение.

В результате аварии пешеход получила повреждения, однако госпитализация ей не понадобилась.

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