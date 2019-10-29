На орловских волонтёров выделят миллионы

В следующем году Орловщина получит 9 миллионов 300 тысяч рублей из федерального бюджета на развитие добровольчества. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Заявка нашего региона заняла второе место на всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Орловщину опередил только Ставропольский край.

Конкурс проводился в рамках национального проекта «Образование». В нём участвовали 74 субъекта Российской Федерации.