Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.10.2019 Вторник 17:14
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. На орловских волонтёров выделят миллионы

На орловских волонтёров выделят миллионы

Версия для печати

29.10.2019

В следующем году Орловщина получит 9 миллионов 300 тысяч рублей из федерального бюджета на развитие добровольчества. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Заявка нашего региона заняла второе место на всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Орловщину опередил только Ставропольский край.

Конкурс проводился в рамках национального проекта «Образование». В нём участвовали 74 субъекта Российской Федерации.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58040

Добавил новость: 

Другие новости раздела

29.10.2019

У Орловской области появился шанс решить проблемы 400 обманутых дольщиков

5
29.10.2019

Глава Орла потребовал отремонтировать электронику

29.10.2019

Мать госпитализированной 11-летней девочки наказали

1
29.10.2019

Праздники уменьшат число парковочных мест в Орле

29.10.2019

Орловскую область будет бросать то в жар, то в холод

3.5
$ USD63.832(-0.04)30.10
€ EUR70.7769(-0.06)30.10

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online