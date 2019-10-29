На орловских волонтёров выделят миллионы
29.10.2019
В следующем году Орловщина получит 9 миллионов 300 тысяч рублей из федерального бюджета на развитие добровольчества. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Заявка нашего региона заняла второе место на всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Орловщину опередил только Ставропольский край.
Конкурс проводился в рамках национального проекта «Образование». В нём участвовали 74 субъекта Российской Федерации.
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