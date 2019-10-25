На орловских обманутых дольщиков выделят 45 миллионов

Средства поступят из регионального бюджета текущего года благодаря внесению поправок в документ. Такое решение приняли на сессии облсовета.

Деньги поступят в качестве первого взноса в унитарную некоммерческую организацию «Фонд Орловской области по защите прав граждан — участников долевого строительства». В итоге их потратят на «доведение до ума» многоквартирных домов на Панчука, 83, и Радзевича-Белевича, 5, а также на компенсацию средств, вложенных дольщиками.

Региональные 45 миллионов рублей — это софинансирование. Сумма представляет собой лишь 2% от всех средств, выделяемых на защиту прав дольщиков.