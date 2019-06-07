На орловских кладбищах началась ликвидация стихийных свалок, сообщает региональный оператор по обращению с отходами УК «Зеленая роща»
07.06.2019
6 июня подрядчик муниципалитета, ООО «Содружество», приводило в порядок Лужковское кладбище. Сегодня будут ликвидировать свалки на Наугорском кладбище. 11 июня подрядчик «МРСК «Орёлстрой» уберет отходы на Крестительском кладбище, 12 июня — на Троицком.
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